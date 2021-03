Nonostante le incertezze sulle condizioni poste dalla Swiss League per la partecipazione al campionato da parte dei Farm Team a partire dalla stagione 2022/2023 e malgrado le difficoltà per allestire un preventivo finanziario a seguito dell’attuale situazione pandemica, la società bianconera ha informato oggi la dirigenza dei Ticino Rockets, facendo seguito alle discussioni intercorse tra i club, della sua volontà di mettere a disposizione per la stagione 2021-22 almeno quattro prospect con un serio potenziale di crescita sportiva.

In questo senso cinque ragazzi classe 2001 che fanno parte della squadra U20 Elit, attualmente seconda nel campionato di categoria, sono fino ad oggi scesi in pista nella stagione 2020/2021 con la maglia della prima squadra bianconera. La sinergia con i Ticino Rockets consente inoltre di valorizzare elementi alla ricerca di un rilancio e di maggiori responsabilità sul ghiaccio come è stato il caso in questa stagione per l’attaccante Timo Haussener.