L’Hockey Club Lugano ha il piacere di annunciare di aver ricevuto in prima istanza dalla competente Commissione della National League la licenza per partecipare al campionato 2021/22.

In un contesto storico, finanziario ed economico contrassegnato da mesi da incertezze, incognite e adattamenti dell’ultima ora, la società bianconera – si legge nella nota diffusa ai media – desidera in questa occasione ringraziare tutti i suoi tifosi, giocatori, collaboratori, sponsor e sostenitori che, ciascuno per la propria parte, continuano a far battere il cuore bianconero.