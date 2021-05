Serge Pelletier aveva rilevato la panchina bianconera, dopo l’esonero di Sami Kapanen, il 21 dicembre 2019, in virtù della sua profonda conoscenza della realtà bianconera in un momento sportivo molto delicato.

L’HCL desidera in questa occasione ringraziare Serge Pelletier per il prezioso lavoro svolto con serietà e professionalità in un contesto generale reso difficile dalla continua esigenza di adattarsi agli sviluppi e alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Augura all’allenatore e all’uomo Serge Pelletier le migliori soddisfazioni per il suo futuro professionale e privato.