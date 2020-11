L’HC Lugano sorteggia i suoi 50 spettatori

Cinquanta fortunati abbonati dell’HC Lugano – un’esigua fetta pari all’1,5% del totale – avrà la possibilità di assistere alle partite casalinghi dei bianconeri nel rispetto delle misure decise dal Consiglio federale. Il metodo scelto dalla società è quello del sorteggio tra i tesserati dei differenti settori. Coloro che potranno presenziare alle prossime due gare alla Cornèr Arena – sabato 7 in Coppa contro gli ZSC Lions e martedì 10 contro il Ginevra in campionato – saranno contattati telefonicamente dal Segretariato dell’HCL con le informazioni necessarie per l’accesso alla pista. Il Lugano comunica inoltre che il ristorante Club ’41 all’interno della pista è regolarmente aperto con la possibilità di seguire le partite sugli schermi televisivi in occasione delle gare della prima squadra. È richiesta la prenotazione (091.940.10.22). Gli orari di apertura dello Shop ’41 sono invece i seguenti: il giorno partita dalle 16.30 alle 20.30, il mercoledì dalle 13.30 alle 17.30, il sabato dalle 13 alle 17.