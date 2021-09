L’HCAP ha messo sotto contratto per una stagione l’attaccante Gianluca Barbei. Classe 2000, Gianluca è cresciuto nelle giovanili degli ZSC Lions e dello Zugo. In carriera ha collezionato 73 presenze in Swiss League con la maglia dell’EVZ Academy mettendo a referto 5 gol e 8 assist.