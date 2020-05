In vista del nuovo campionato la società bianconera ha deciso di mettere a disposizione degli abbonati della stagione 2019/20 un importo che, in proporzione a quanto era stato pagato per l’acquisto della tessera per la stagione 2019/20, equivale al valore delle tre partite cui non era stato possibile assistere a causa delle restrizioni dovute al coronavirus: il derby giocato a porte chiuse il 29 febbraio e le due partite casalinghe sicure dei quarti di finale dei playoff. «Questo importo potrà essere utilizzato per l’acquisto di singoli biglietti per la stagione 2020/21. Le modalità di accredito dell’importo saranno comunicate a ridosso dell’inizio della stagione regolare», si legge nella nota dell’HCL.