«In queste ore il gruppo di coordinamento tecnico e scientifico che supporta l’Esecutivo cantonale ha valutato la situazione sul nostro territorio in modo tale da indurre il Consiglio di Stato a decidere che il derby di sabato 29 febbraio 2020 alla Cornèr Arena dovrà essere giocato a porte chiuse per contenere il rischio di diffusione del coronavirus. Pur dispiaciuto in modo particolare per i suoi sostenitori, l’HCL ha preso atto della misura voluta dal Consiglio di Stato e intraprenderà tutto quanto necessario a livello operativo per garantire il regolare svolgimento della partita senza la presenza del pubblico», si legge nella presa di posizione.