L’11 febbraio 1941, nella saletta ormai divenuta leggendaria del Ristorante Apollo situato in Via Stauffacher di fronte al Kursaal, un gruppo di pionieri, amanti di uno sport che stava mettendo radici nel nostro cantone, costituì l’Hockey Club Lugano.

Da quel momento, passando per le piste naturali di Muzzano, Loreto, Paradiso e Noranco e, a partire dal 1957, sul ghiaccio artificiale della Resega, oggi ribattezzata Cornèr Arena, i tifosi bianconeri hanno vissuto emozioni impagabili con promozioni, trionfi nazionali e internazionali e una miriade di momenti indelebili regalati da giocatori, allenatori e dirigenti che hanno scritto la storia dello sport ticinese e svizzero. L’11 febbraio 2021 l’Hockey Club Lugano compirà dunque 80 anni .

Nelle intenzioni della dirigenza la stagione 2020/21 avrebbe così dovuto essere la stagione dell’80., ricca di eventi celebrativi e di coinvolgimento emotivo per rafforzare ulteriormente l’identità dell’Hockey Club Lugano. La maglia in stile vintage con il logo a soli due colori (bianco e nero) ispirato agli Anni Quaranta e l’ingresso in pista della squadra con lo storico inno “Forza Lugano Forza” ne sono l’antipasto.