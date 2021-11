In estate Yanik Burren ha lasciato la sua città, Berna, sfilandosi una maglia che era diventata una seconda pelle. Il 24.enne difensore cercava nuove sfide e le ha trovate ad Ambrì. «Ora posso dirlo: è stata la scelta giusta».

Una vita con gli Orsi. Cresciuto nel settore giovanile dell’SC Berna, Yanik Burren vanta un titolo nazionale Novizi, due Juniores e un campionato di National League, conquistato nel 2019. Di nostalgia, però, non ne avverte: «In Ticino ho trovato tutto quello che cercavo, sono molto felice di come vanno le cose. Certo, preferirei avere qualche punto in più in classifica, ma per il resto non cambierei nulla. La chimica in squadra, ad esempio, è eccezionale. Più di quanto sperassi. Nello spogliatoio del Berna mi trovavo bene e lasciandolo ho provato tristezza, ma qui c’è...