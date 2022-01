Il coronavirus non dà pace al mondo dello sport e dell’hockey su ghiaccio in particolare. Il campionato è praticamente fermo, si gioca solo col contagocce: la partita tra Ginevra Servette e Ambrì Piotta, che doveva tenersi stasera alle Vernets, è stata posticipata a causa di nuove misure di quarantena nei confronti della squadra romanda. In parallelo, il Consiglio di Stato ticinese ha introdotto nuove misure cantonali per limitare la diffusione della variante Omicron che vanno a toccare i grandi eventi sportivi e culturali con più di mille persone. Gli spettatori dovranno esibire un certificato «2G», indossare obbligatoriamente la mascherina, rimanere seduti e potranno consumare cibi o bevande solo nelle strutture della ristorazione. Per ridurre gli assembramenti prima e dopo gli eventi, potranno...