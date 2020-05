Schenk, nato nell’Emmental bernese, è stato campione svizzero nel 1976 con il Langnau. In seguito, dopo il ritiro come giocatore, ha preso in mano la squadra nazionale di hockey su ghiaccio per due mandati consecutivi. È poi stato CEO e direttore sportivo del club zurighese ZSC Lions, con cui ha festeggiato altri titoli del campionato. Dopo essersi dimesso spontaneamente dal club sulle rive della Limmat è tornato al «suo club», il Langnau, come aiutante nel settore giovanile. Recentemente il bernese era attivo come esperto televisivo presso MySports.