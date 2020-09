«Per decidere come muoverci sul mercato, dobbiamo prima capire come riprenderà il campionato». Fino a qualche giorno fa era questo il ritornello preferito dai direttori sportivi di hockey. Ora lo scenario sta prendendo forma. Vi è una base chiara, decisa mercoledì dal Consiglio federale: in pista potranno essere occupati due terzi dei posti a sedere. A partire da qui, ogni club può iniziare a fare i calcoli. Ci saranno perdite per tutti, è sicuro. Ma quale margine di manovra resta ai ds per rinforzare le squadre?

Alla Cornèr aspettando la NHLA Lugano qualcosa si sta muovendo. Dopo aver ingaggiato lo svedese Tim Heed fino a metà novembre, ora Hnat Domenichelli sta trattando con i Chicago Blackhawks per assicurarsi Philipp Kurashev, ventenne centro della nazionale rossocrociata, reduce da una...