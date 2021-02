Dalla quarantena alla decina. Di gradi. Sottozero. La ruggine si conserva in frigo per tutto il primo tempo, poi l’Ambrì si disgela, prende vigore, pattina e lotta. Anche più di quanto ci si potesse aspettare dopo dieci giorni di isolamento e malattia vera, diffusa. Nel periodo centrale i leventinesi spingono molto più del Losanna, ma attorno al 29’, nel giro di 31 secondi, subiscono due gol dalla stessa lastra di ghiaccio. «Pam! Pam!», per dirla con Luca Cereda, che chiama subito il «time-out» e ridà morale ai suoi. Sono ben 22 i tiri dei biancoblù nel secondo tempo. Uno di questi, finalmente, entra in rete grazie a Novotny, caparbio nello slot. Nell’ultima frazione, meritato, arriva anche il pareggio di Flynn, pure questo al termine di un’azione insistita, lunga, cocciuta. L’overtime, invece,...