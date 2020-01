Non è mai stato e non sarà mai uno scorer, Isacco Dotti. Sono altre le qualità del difensore ticinese dell’Ambrì Piotta. Non è uno scorer, ma sabato scorso contro il Bienne, alla Valascia, ha assaporato la gioia del suo primo gol in NL. Una rete importante, che aveva permesso ai biancoblù di portarsi fin sul 3-1 con i «seeländer»: «Non lo nego – spiega Dotti – si è trattato di un...