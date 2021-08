«Bisogna agire in fretta, a costo di commettere degli errori. In una situazione d’emergenza, la velocità batte la ricerca della perfezione». La nuova visione di Luca Cereda prende spunto da un celebre discorso di Michael Ryan, alto dirigente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pronunciato nei primi mesi della pandemia. All’inizio del campo d’allenamento, cominciato lunedì a Biasca, il coach biancoblù ha mostrato il video dell’OMS ai suoi giocatori. «Bisogna fare la prima mossa per non avere rimpianti», affermò Ryan dichiarando guerra al coronavirus. L’Ambrì Piotta vuole fare altrettanto contro i suoi avversari di National League. «Il tema che ci accompagnerà per tutta la stagione è proprio questo: la velocità», spiega il tecnico leventinese. «Non abbandoneremo la nostra attitudine operaia,...