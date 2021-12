«È una vittoria meritata, in cinque contro cinque siamo stati la squadra migliore». Rispetto ad un mese fa, Chris McSorley sembra rinato. «Senza tutti quegli infortuni saremmo già nelle prime sei, ma possiamo ancora arrivarci», afferma il tecnico bianconero prima di rendere onore all’avversario: «Mi tolgo il cappello, Luca Cereda ha messo in pista una squadra molto agguerrita. Sapevo che loro avrebbero dato il massimo dopo la sconfitta contro il Langnau. L’Ambrì ci ha messo in difficoltà nonostante fosse privo di alcuni giocatori importanti. Ci ha costretti a dar fondo a tutte le nostre energie. Noi abbiamo risposto con un grande sforzo collettivo e per questo sono un allenatore orgoglioso. Ho chiesto ai miei ragazzi di non togliere mai il piede dall’acceleratore. Ci siamo presi qualche rischio,...