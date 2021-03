«Chiamami prima delle 19.15. Più tardi avremo allenamento e non sarò reperibile». Ma come? Queste ragazze si allenano anche 24 ore dopo aver vinto l’ottavo titolo nazionale? Ma allora quella del Ladies Team Lugano è davvero una passione infinita. «Proprio così», ci conferma Nicole Bullo. «Più che altro – spiega la veterana bianconera – torneremo in pista per una partitella in famiglia: attaccanti contro difensori. Sarà dura, dopo le fatiche di domenica, ma ci divertiremo». Dura, sì, anche perché il successo sulle eterne rivali dello Zurigo è stato festeggiato per bene, nonostante le mille limitazioni: «Lo abbiamo fatto in piccolo, tra di noi».

Dopo la cancellazione per coronavirus dei playoff 2019-20, stavolta si è arrivati fino in fondo. Secondo in «regular season» alle spalle delle leonesse, il Ladies Team ha dettato legge nella fase più importante della stagione: «Conquistare il punto decisivo in casa, con un pubblico ridotto alle poche persone del nostro staff, è stato un po’ strano. Allo stesso tempo, però, è stato bellissimo vivere dei momenti di puro entusiasmo dopo oltre un anno di pandemia, di restrizioni e di contatti limitati. Ci eravamo quasi dimenticate di poter provare emozioni così».

Una finale equilibrata

Bullo e compagne hanno fatto la differenza in gara-3 e gara-4, vinte 2-0 e 1-0. La solidità difensiva e le parate di Alexandra Lehmann hanno premiato la compagine guidata da Vasco Soldini: «Tra il primo e il secondo weekend della finale – spiega Nicole – si è capito che entrambe le squadre hanno fatto bene i compiti, adattando il loro gioco. Abbiamo vissuto quattro partite tirate, con poche reti e due difese attente. Da anni non si vedeva una finale così combattuta tra noi e lo Zurigo. In tempi recenti, una delle due squadre si era sempre dimostrata superiore all’altra. Mi ricordo alcune serie a senso unico. Stavolta, invece, poteva davvero andare da una parte come dall’altra».

Sabato a Zurigo era stata decisiva la doppietta di Evelina Raselli. Domenica alla Cornèr Arena, invece, è bastato un gol della finlandese Michelle Karvinen. Un’attaccante fortissima, come conferma Bullo: «Io la considero una delle migliori giocatrici al mondo. Già prima che arrivasse in Ticino la conoscevo benissimo, avendola affrontata con la Nazionale. Appena ho sentito che sarebbe venuta a giocare da noi, ho chiesto al nostro staff se si rendesse conto di chi avevamo ingaggiato. Giocare con Michelle ha confermato l’idea che mi ero fatta da avversaria. È una grande professionista, con una tecnica assurda».

Obiettivo Pechino 2022

Nicole, classe 1987, c’era già in occasione del primo titolo delle Ladies, nel 2005-06, e ha poi vinto anche i sette successivi: «Far parte della storia del club è un grande onore. Sono contenta di aver contribuito ai successi di questa squadra, in cui mi identifico sin da piccola».

Nel futuro di Bullo c’è ancora hockey: «Non più per molto, onestamente. Ho un obiettivo ben preciso: essere selezionata per le Olimpiadi del 2022 a Pechino. Ci stiamo già allenando per i prossimi Mondiali in Canada, presto raggiungerò il ritiro di Cham. Dopo i Giochi, chiuderò la mia carriera internazionale. A livello di club, valuterò di stagione in stagione». Chissà quanti altri titoli si aggiungeranno alla sua collezione.

