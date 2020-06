L’SC Berna si rivolgerà a un consulente competente per le domande relative ai concetti di protezione per le partite in casa con pubblico nella nuova stagione. Il club ha assunto Daniel Koch, da poco pensionato dall’Ufficio federale della sanità pubblica, per trovare soluzioni efficienti per la PostFinance Arena grazie alle sue raccomandazioni e «per poter elaborare un concetto di protezione con le migliori possibilità di ottenere un permesso», come ha scritto l’SCB sulla sua homepage.

Nel caso dell’SCB, si aspettano che i biglietti per i posti in piedi non vengano venduti, a condizione che gli spettatori possano rientrare nello stadio. «Se le direttive durante le nostre partite fossero tali da far sapere a tutti gli spettatori dove si trovano i loro posti a sedere, l’unica cosa da fare sarebbe quella di assegnare ad ogni iscritto in piedi un posto specifico», dice la comunicazione.

Come ha dichiarato l’azienda bernese, «il passaggio dalla posizione in piedi ai posti a sedere non comporterà un aumento dei prezzi per i nostri abbonati».

