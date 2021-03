L’ultima Coppa è del Berna

Il Berna si è aggiudicato l’ultima edizione della Coppa Svizzera, competizione risorta alcune stagioni fa ma mai veramente decollata. Gli Orsi hanno battuto, in finale, lo Zurigo. All’Hallenstadion è finita 5-2. Per i bernesi si tratta della terza affermazione, dopo i successi del 1965 e del 2015. La squadra della Capitale ha raggiunto il Neuchâtel e proprio lo Zurigo nella classifica delle formazioni che vantano il maggior numero di vittorie in Coppa. I Lions hanno comunque tenuto testa al Berna, trovando dapprima l’1-1 e poi il 2-2. I bernesi hanno tuttavia allungato nel periodo centrale con Heim e Olofsson mentre Scherwey ha fissato il punteggio sul 5-2. La Coppa viene così rimessa in cantina, considerato lo scarso interesse da parte di club e sponsor.