L’ultimo derby alla Valascia? «Che nostalgia»

«Prima di un derby alla Valascia, non modificavo mai le mie abitudini». Ce lo racconta Paolo Duca, ex capitano, oggi direttore sportivo dell’Ambrì. «Arrivavo in pista alla solita ora, mi preparavo nello stesso modo. A cambiare era tutto il contorno. I tifosi erano già in giro dal mattino per assistere al warm-up, per cantare, per esporre gli striscioni. La sera, negli spogliatoi, percepivo l’attesa, l’energia, le vibrazioni, ed entravo in uno stato psicofisico diverso. Cominciavo a pensare alla coreografia della curva: ‘‘Cosa si saranno inventati stavolta?’’. È sempre stato un carburante a cui attingere, così come gli sfottò del tifo bianconero. Per chi è competitivo di natura, non c’è niente di meglio che disputare una partita sentita da tutti. Purtroppo, giocare a porte chiuse ha intaccato...