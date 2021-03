Anche il quinto derby è del Lugano, capace di espugnare la Valascia per la terza volta in stagione. E probabilmente per l’ultima volta nella storia. La partita è finita 3-1. L’Ambrì è passato in vantaggio nel periodo centrale con Grassi, ma i bianconeri hanno reagito con l’immediato pareggio di Boedker in 5 contro 3 e con il 2-1 di Arcobello, ancora nel secondo tempo. Nella terza frazione, Lajunen ha chiuso i conti a porta vuota. La squadra di Pelletier, che ha anche colpito tre pali, porta a tre la serie di successi consecutivi. Per i leventinesi è la quinta sconfitta di fila.

Primo tempo

Dopo appena 45 secondi viene espulso Kneubühler: il power-play bianconero gira decisamente bene, ma Conz è molto attento sui tiri dalla distanza di Heed. A fermare quello di Herburger, al 2’23’’, ci pensa invece il palo. Al suo rientro sul ghiaccio, Kneubühler tocca ingenuamente il disco troppo presto e viene nuovamente penalizzato per ostruzione: stavolta è Fazzini a centrare l’asta con l’uomo in più (3’14’’). Al 5’ Haussener alza bandiera bianca, colpito a un orecchio da una discata. All’11’47’’ Chiesa offre all’Ambrì Piotta la sua prima superiorità numerica. I biancoblù non ne approfittano, nonostante una buona iniziativa di Trisconi. Dopo una lunga fase di gioco senza occasioni, al 18’31’’ Conz compie un intervento eccezionale su Lajunen, liberato nello slot da un delizioso passaggio di Heed. Si chiude con i leventinesi in 5 contro 4 per un fallo di Loeffel al 18’53’’.

Secondo tempo

Scaduta la penalità di Loeffel, la partita vive alcuni minuti di confusione. A spezzare l’equilibrio, al 25’38’’, arriva l’1-0 di Grassi: Schlegel non trattiene un tiro di Novotny, il disco rimbalza sulle gambe del numero 21 e finisce in rete. Al 26’05’’ viene espulso Cajka, raggiunto da Müller un minuto e mezzo dopo: in 5 contro 3, il Lugano pareggia al 27’53’’ con un tiro a mezz’aria di Boedker, in stile baseball. Nel restante minuto di superiorità semplice, i bianconeri non sfruttano l’inerzia. Al 31’01’’ è ancora capitan Loeffel a lasciare il Lugano in inferiorità numerica: Perlini sfiora il gol in aggiramento. Al 37’ Heed sbaglia l’impostazione, permettendo a Grassi di presentarsi a tu per tu con Schlegel: il portiere bianconero vince il duello allungando il gambale. L’Ambrì spinge, ma una micidiale ripartenza – con Fora fuori posizione – permette al Lugano di passare in vantaggio con Arcobello al 38’47’’.

Terzo tempo

Dopo 13 secondi, Lajunen si fa espellere. Anche il quarto power-play leventinese si chiude con un nulla di fatto. Al 42’45’’ è Müller a finire sulla panchina dei cattivi: il Lugano non ne approfitta, colpendo il terzo palo della serata con Arcobello al 44’39’’. Da una penalità all’altra: al 48’23’’ il punito è Traber. Il box-play ospite vince anche questa battaglia. Al 51’31’’ nuovo 5 contro 4 in favore dei bianconeri, con Isacco Dotti espulso: Bürgler spreca una buona occasione. Al 55’42’’ Schlegel piazza il “paratone” della serata fermando nel guantone un tiro ravvicinato di Novotny. Al 58’11’ Cereda chiama il “time-out” e toglie Conz per schierare un uomo di movimento in più. A porta vuota, a 57 secondi dalla fine, arriva il 3-1 a porta vuota di Lajunen. Fine dei giochi.

