L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live ( QUI TUTTE LE PUNTATE ). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, la bruciante sconfitta del Lugano nella finale dei playoff del 2001: in gara-7 alla Resega lo Zurigo s’imponeva al supplementare grazie a une rete firmata da Morgan Samuelsson. Riviviamo quella amara serata grazie all’articolo di Paride Pelli.

Il sogno del Lugano è svanito al 70'07": al termine di una partita ad alta tensione giocata bene sia da una parte che dall’altra, i generosi bianconeri sono stati battuti nel modo peggiore alla Resega, ossia con una rete nei supplementari che ha regalato il secondo titolo consecutivo agli ZSC Lions, il quinto della storia. È stato l’ultimo arrivato in casa zurighese e il giocatore «nuovo» della serie conclusiva a realizzare il punto che ha messo in ginocchio i bianconeri in un overtime sofferto, quasi drammatico sportivamente parlando per i colori bianconeri. Morgan Samuelsson, 32.enne attaccante svedese proveniente dal Turgovia, ha messo a segno con un gran tiro il 2-1 che al 70’07” ha chiuso i supplementari, la partita e il campionato regalando agli ospiti uno scudetto che dopo gara-4 sembrava ormai impossibile da raggiungere.

Ma la compagine di Larry Huras ci ha creduto sino alla fine, ha sfoderato l'orgoglio dopo le pesantissime critiche piovutele addosso rimontando dal 3-1 al 3-4 nella serie e vincendo il trofeo proprio... al «fotofinish». Sono quattro gli episodi che hanno deciso la partita decisiva: un errore di mira di Lindberg, i 5’ disciplinari inflitti a Voisard (che ci stavano tutti...), un miracolo di Sulander su tiro a botta sicura di Dubé e, appunto, la conclusione spettacolare di Samuelsson, l'elemento che nelle ultime tre sfide ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte degli ZSC Lions. Sciupone Lindberg: partito tutto solo in «break», il canadese non è riuscito a realizzare il raddoppio che con tutta probabilità avrebbe chiuso la contesa nel periodo centrale. Ingenuo Voisard: il suo fallo ai danni di Schrepfer è parso evitabile e nei 5’ di superiorità numerica gli ospiti sono pervenuti al pareggio con Zeiter al 48’54”. Grandissimo Sulander: la parata al 44’02” sul «key-player» bianconero è stato un vero capolavoro. Classe. Infine, ancora lui, Samuelsson: entrato in velocità nel terzo luganese, ha lasciato partire una saetta che Huet non ha potuto intercettare. La conclusione più amara.

Il Lugano era partito bene: la squadra di Jim Koleff è sembrata trasformata rispetto alle ultime due prestazioni incolori. Prima la bella rete di Dubé al 6’29" (ottimo lavoro preparatorio dì Fuchs) e poi l’eccellente controllo della linea blu (gli avversari hanno faticato parecchio per giungere dalle parti di Huet) e le ficcanti ripartenze hanno posto i bianconeri nella situazione ideale per imporsi in gara-7. Ma poi alcune occasioni sciupate e la penalità evitabile di Voisard hanno complicato le cose: nell’overtime, infine, i campioni svizzeri sono parsi molto più tonici e reattivi dei bianconeri, che da parte loro hanno faticato eccome a contenere gli attacchi ospiti, arretrando parecchio ma avanzando nel contempo pericolosamente per esporti al contropiede. Non è un caso che proprio da un’azione di questo genere sia scaturita la rete di Samuelsson che ha fatto calare il sipario sul campionato 2000-2001. II Lugano conclude quindi la stagione a mani vuote, solo con il titolo virtuale conquistato nella «regalar season». Non è bastato dunque l’orgoglio e lo spirito di rivincita per avere la meglio sugli zurighesi. Il finale di sabato è stato ancora più difficile da digerire rispetto a quello della stagione precedente. E la vittoria più importante della serie l’ha ottenuta la squadra che ha segnato... per ultima.

©CdT.ch - Riproduzione riservata