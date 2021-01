Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, ha chiesto al presidente della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) René Fasel di resistere alle «ingiuste pressioni» per garantire che il Mondiale 2021 possa aver luogo in Bielorussia. Come noto, il torneo dovrebbe essere organizzato in collaborazione con la Lettonia. Lukashenko ha ribadito che il suo Paese sarebbe pronto a proporre il Mondiale per conto proprio nel caso in cui la Lettonia dovesse ritirarsi come ha minacciato di fare.