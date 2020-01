Ramon Knellwolf, Robin Figren e Eric Faille hanno portato di peso il Kloten alla vittoria contro il fanalino di coda della classifica di Swiss League. I Biasca Ticino Rockets sono stati sconfitti per 9-1, con 16 punti realizzati dai tre, tra reti, assist in prima e in seconda. Tosques e compagni sapevano che sarebbe stato affare durissimo contenere la forza offensiva della capolista nella loro tana ed hanno fatto il possibile. In partita sino a metà della seconda frazione, sono letteralmente crollati nel coro del terzo tempo sotto i colpi di un Kloten che non appariva mai sazio.