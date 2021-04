Il Lugano si appresta ad affrontare i playoff con il miglior Fazzini di sempre. Lo dicono i numeri (22 gol, record personale in regular season), ma non solo. Basta vederlo giocare: sempre in movimento, più attento alla fase difensiva. «Sì, credo che fin qui sia stata la mia miglior stagione in assoluto», racconta Luca alla vigilia di gara-1 con il Rapperswil, in programma domani sera alle 20 alla Cornèr Arena. «In estate le mie aspettative erano molto alte», prosegue il Fazz. «Sono riuscito a trovare la rete con costanza e sono abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni. Non del tutto, però: il momento più importante inizia adesso e voglio farmi trovare pronto. Ci arrivo con tanta fiducia nei miei mezzi, non vedo l’ora di iniziare. Anche fisicamente mi sento bene, come mai prima d’ora. Ho...