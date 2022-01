È ancora bianconero, il derby: per la quinta volta su sei in stagione, per l’undicesima nelle ultime dodici sfide tra le due squadre. Se non è un record, poco ci manca. Ha vinto il Lugano e il successo della squadra di Chris McSorley non fa una grinza, perché sui sessanta minuti di gioco ha dato di più, molto di più. Ha saputo soffrire, mantenere i nervi saldi, colpire al momento giusto e infine gestire la situazione continuando ad attaccare senza più togliere il piede dall’acceleratore. L’Ambrì Piotta, dal canto suo, è rimasto in partita per due tempi, ma - e non è la prima volta in stagione - non ha saputo fare la differenza quando ne ha avuto l’opportunità. E alla lunga i biancoblù si sono spenti, sia fisicamente sia moralmente. Con questi tre punti il Lugano si lascia alle spalle le zone...