L’Ajoie del 2020 come il Rapperswil del 2018. Per la seconda volta dalla sua rinascita, la Coppa Svizzera di hockey finisce nelle mani di un club di Swiss League. A farne le spese, oggi come due anni fa, è ancora una volta il Davos, sorpreso dalla fame, dall’energia e dal power-play dei giurassiani. Alla Vaudoise Arèna di Losanna la squadra guidata da Gary Sheehan, sostenuta da migliaia di tifosi festanti e con i ticinesi Zaccheo Dotti e Giacomo Casserini in difesa, si è imposta 7-3. Volato sul 4-0 dopo 29’10’’ grazie a quattro gol in superiorità numerica, l’Ajoie ha tenuto a bada la rimonta grigionese, fermatasi sul 4-3 di Marc Wieser al 49’15’’. Al 52’59’’, ancora con l’uomo in più, Frossard ha ridato ai romandi un margine di sicurezza. Il canadese Devos con il 6-3 al 56’15’’ e Schmutz con il 7-3 a porta vuota hanno poi chiuso i conti.