La doppietta di Daniel Carr fa saltare Nummelin in curva

Ci voleva un’invenzione di Petteri Nummelin per sbloccare una partita così. Sì, il folletto finlandese, ospite speciale della Cornèr Arena, ha fatto una magia delle sue. «Sono troppo vecchio e grasso per giocare», dice ridendo a chi gli chiede di dare una mano in pista. Tra un «selfie» e un autografo, nelle fasi iniziali del terzo tempo «Nummy» decide di fare quattro salti in Curva Nord. Passano pochi minuti e Daniel Carr si inventa l’1-0. Ne passano altri cinque e l’attaccante canadese firma la doppietta in power-play. Sono le sue prime reti stagionali. La gara è decisa, Nummelin scende a bordo ghiaccio, Josephs firma il 3-0 a porta vuota. Schlegel, intrattabile, festeggia un meritato «shutout» da condividere con tutti i compagni del reparto arretrato. Sì, il Lugano ha vinto grazie alla sua...