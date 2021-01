La notizia del suo ingaggio era stata accolta con un certo scetticismo dal popolo bianconero. Un difensore austriaco di soli 23 anni, proveniente dal Villacher, non stuzzica di primo acchito la fantasia dei tifosi. Ed invece Bernd Wolf è una delle belle sorprese di questo Lugano: senza strafare, si sta ritagliando uno spazio importante nella squadra bianconera. Una belle soddisfazione per il terzino nato a Vienna, non propriamente una città di hockey: «Ed infatti – spiega Wolf – all’inizio avevo scelto il calcio, visto che i miei genitori volevano assolutamente che praticassi uno sport. Mi sono però accorto presto che con il pallone non mi divertivo come avrei voluto. Avevo un buon amico che giocava a hockey e un giorno siamo andati insieme a vedere una partita del campionato austriaco: ho...