Sempre pronto, come un boy scout. Chiamato a sostituire l’infortunato Gauthier Descloux a metà dei quarti di finale, il 37.enne Daniel Manzato ha dato il meglio di sé per portare il Ginevra all’ultimo atto. La prima sfida con lo Zugo è andata male, ma l’ex portiere di Lugano e Ambrì resta ottimista.

Una serata quasi perfetta, un solo gol subito, la conferma di uno stato psicofisico eccellente. Eppure per Daniel Manzato la finale è iniziata con una sconfitta. Tutta colpa di Gregory Hofmann, suo ex compagno in bianconero, autore lunedì del decisivo 1-0 per lo Zugo. Dall’alto della sua esperienza, però, il 37.enne portiere del Ginevra continua a mostrare una calma invidiabile: «Al di là del risultato negativo, per noi era molto importante proporre una buona prestazione di squadra. Credo che ci...