La finale dei campionati del mondo di Riga opporrà domani il Canada e la Finlandia, come già due anni fa a Bratislava. I giocatori dalla foglia d’acero si sono imposti 4-2 in semifinale contro gli Stati Uniti, mentre i Finlandesi hanno superato 2-1 la Germania.

Battuto in occasione dei suoi primi tre incontri in questo torneo, il Canada raggiunge la finale per la quinta volta nel corso delle ultime sei edizioni. Ma resta su due fallimenti in finale, nel 2017 contro la Svezia e nel 2019 proprio contro la Finlandia, e il suo ultimo titolo risale al 2016.

I giocatori di Gerard Gallant sabato contro gli Stati Uniti sono sempre stati in vantaggio. Autore del 2-1 e del 3-1, Andrew Mangiapane è stato l’elemento determinante per i canadesi, che si sono assicurati la vittoria grazie alla rete di Justin Danforth nella porta vuota a 24 secondi dalla sirena finale. Andrew Mangiapane era già stato decisivo nei quarti contro la Russia, firmando la rete della vittoria nel supplementare. L’attaccante dei Calgary Flames, che non aveva giocato i primi tre incontri di cui prima, nelle sei partite disputate a Riga ha realizzato 11 punti, di cui 7 gol.

La Finlandia, che si era imposta ai rigori contro il Canada nell’ultima giornata della fase a gironi, ha sofferto fino alla fine contro la Germania. Gli uomini di Jukka Jalonen si sono accontentati del minimo indispensabile, dopo aver approfittato di due errori individuali dell’avversario per portarsi sul 2-0 al termine del primo tempo.

Giustizieri della Svizzera nei quarti, i tedeschi al 32’ hanno dimezzato le distanze con la rete di Matthias Plachta in superiorità numerica. La selezione allenata dal finlandese Toni Soderholm ha continuato a spingere, chiudendo con 28 tiri contro i 17 per i finnici, ma non è riuscita a superare per la seconda volta un attento Jussi Olkinoura. La finalina è prevista domani alle 14.15, la finale alle 19.15.

