Tutto è bene quel che non finisce troppo presto. L’Olimpiade di Patrick Fischer e dei suoi ragazzi continua, ma non c’è tempo di festeggiare. Già domani mattina, alle 9.40, la Svizzera sarà infatti impegnata nel quarto di finale contro la forte Finlandia. Tra i due Paesi la sfida sarà doppia, poiché alle 12.30 toccherà alla Nazionale femminile affrontare le nordiche nella finalina per la medaglia di bronzo.

Dopo le tre sconfitte della fase preliminare, la squadra di Fischer ha saputo ricompattarsi nel giorno più importante. Nell’ottavo di finale con la Repubblica Ceca, vinto 4 a 2, i rossocrociati sono riusciti a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle: un Genoni intrattabile, una difesa solida e mai veramente in affanno davanti alla propria porta, un power-play micidiale (due reti fondamentali:...