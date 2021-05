Lo scorso 22 marzo, tramite un videomessaggio del presidente Vicky Mantegazza, l’Hockey Club Lugano aveva ringraziato tutte le persone e tutte le aziende che, nell’ambito della campagna «Un gesto d’amore», avevano scelto di rinunciare al rimborso dell’intera somma o della metà dell’abbonamento per la stagione 2020/21. Con una quota di donazioni in favore del club, della sua Sezione Giovanile o della Fondazione HC Lugano Academy che nell’insieme aveva superato il 50%, i tifosi avevano confermato il loro profondo affetto per i colori bianconeri. Per l’HCL, si legge in una nota odierna, è giunto ora il momento di concretizzare quanto promesso in primavera: gli abbonati che hanno rinunciato al rimborso dell’intera quota o della metà della tessera 2020/21 potranno apporre personalmente la propria firma all’interno dello spogliatoio della prima squadra. Gli abbonati che hanno rinunciato all’intero rimborso riceveranno inoltre uno speciale puck con il proprio nome e il proprio cognome che sarà scritto «live» dai giocatori presenti. Le occasioni per vivere questo speciale momento sono due. Sabato 5 giugno e domenica 13 giugno dalle ore 9.00 alle ore 15.00 i giocatori della prima squadra si alterneranno alla Cornèr Arena per accompagnare i tifosi nel loro spogliatoio e compiere lo storico rituale di un «autografo» che sarà per sempre e ricorderà in ogni momento questo gesto d’amore.Il ritrovo è fissato all’ingresso del ristorante Club’41 che, compatibilmente con quanto dovrebbe comunicare il Consiglio federale, sarà aperto per l’occasione. L’HCL coglie inoltre l’occasione per ricordare che - come promesso la scorsa estate e poi reso impossibile dalle restrizioni COVID-19 - gli abbonati del campionato 2019/20 avranno a disposizione nella nuova stagione un importo che equivale al valore delle tre partite cui non era stato possibile assistere a causa del coronavirus, ossia il derby giocato a porte chiuse il 29 febbraio 2020 e le due partite casalinghe sicure dei ¼ di finale dei playoff mai disputate. Le modalità per l’accredito di questo importo che potrà essere utilizzato per l’acquisto di singoli biglietti saranno comunicate prossimamente. La nota si conclude: «Con le prospettive sanitarie che inducono a un maggiore ottimismo, dirigenti e giocatori dell’Hockey Club Lugano sono particolarmente felici di poter incontrare nuovamente dal vivo i loro tifosi più fedeli e si augurano per sabato 5 giugno e domenica 13 giugno una significativa affluenza nel rispetto delle normative ancora in vigore».