Anche la KHL, una delle ultime competizioni sportive rimaste sin qui attive, ha deciso di fermarsi. Ma solo per un po’. Una settimana nel dettaglio: e cioè il tempo per ripensare e riorganizzare la seconda fase del campionato. Per ora, insomma, i playoff restano in agenda. Tuttavia si va verso un post season destinato solo a 6 squadre, secondo date e modalità ancora da stabilire. A oggi la Russia ha registrato solo 45 casi positivi al coronavirus (e nessun decesso).