Tra mille incertezze legate al coronavirus, l’hockey svizzero si interroga sul suo futuro. I club di lega nazionale si riuniranno in assemblea l’11 maggio e poi di nuovo il 17 giugno. Tanti i temi sul tavolo: crisi finanziaria, lega chiusa, aumento del numero di stranieri. Ne discutiamo con Marco Werder, CEO dell’Hockey Club Lugano.

Tanta carne al fuoco, si diceva. Da dove cominciare?«La priorità è assicurare e stabilizzare la prossima stagione. Al tempo stesso, però, lanceremo il sasso più lontano per capire come proseguire in futuro. Vogliamo innanzitutto garantire un campionato che si possa giocare davanti a dei tifosi e in cui nessuno ci lasci le penne. Per il nostro settore il terremoto inizierà in settembre-ottobre. Le grosse incognite sono legate all’economia e alla capacità delle aziende...