«C’erano un ticinese, un italiano e uno svedese». No, non è l’inizio di una di quelle barzellette che si raccontano i bambini. E nemmeno, con un po’ di fantasia, il titolo di un film di Sergio Leone. Più semplicemente si tratta dei giorni d’attesa di Alessio Bertaggia, Giovanni Morini e Linus Klasen, giocatori di un Lugano che in questo periodo difficile per tutti prova ad andare avanti preparando nel miglior modo possibile i playoff contro gli ZSC Lions.

Ale: «Pronti per il 17»

«Sto cercando - spiega Bertaggia - di affrontare questo momento il più normalmente possibile. Ho molto rispetto per chi si è ammalato o non ce l’ha fatta, ma non sono un esperto del settore e mi è difficile avere un’opinione definitiva sulla questione. Mi limito a seguire le raccomandazioni delle autorità, iniziando...