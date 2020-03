La lunga attesa è cominciata. Ieri mattina Lugano e Ambrì Piotta sono tornati ad allenarsi nell’incertezza, senza sapere se e quando potranno dare davvero inizio al loro post-season. Playoff per i bianconeri, playout per i biancoblù. La sospensione dei campionati fino al 15 marzo, decisa lunedì dall’assemblea dei club di Lega Nazionale, ha caratterizzato ogni discussione negli spogliatoi, tanto alla Cornèr Arena quanto alla Valascia.

«Il coronavirus e le sue ripercussioni sono stati l’argomento principale, come in tutte le case» racconta Luca Cereda, tecnico dei leventinesi. «Noi vogliamo comunque prepararci al meglio per il 17 marzo, la prima data indicata per un ritorno alle competizioni. Il nostro focus è incentrato su quel martedì. Ieri mattina i ragazzi si sono allenati molto bene, il...