McNamara approdò in Svizzera nel 1981 a Villars. Come ci arrivò?«All’epoca ero tornato a studiare, mi mancava un corso per finire un master in psicologia. Il mio amico-agente mi propose di allenare nella LNB svizzera. Avevo 32 anni e una moglie: la nostra situazione finanziaria non era rosea, così accettammo. L’idea era di restare due anni, mettere da parte qualche soldo e poi tornare in Canada a finire gli studi. Siamo rimasti 15 anni, fino al 1995, mettendo al mondo tre figlie. E il master non l’ho mai completato».

L’hockey è sempre stato presente nella sua vita?«Ho seguito un percorso particolare. Giocai 2 anni nelle leghe juniores ad Halifax, poi altri 3 all’università. In seguito firmai un contratto da professionista con i Québec Nordiques. Era il 1972, la franchigia era appena nata e militava...