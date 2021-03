Duecentocinquanta pagine per ripercorrere la storia della gloriosa Valascia e narrare la genesi della nuova arena biancoblù. Tante ne conta «La Mitica e il suo domani», il libro scritto da Luca Dattrino per la Fontana edizioni di Lugano che sarà disponibile dalla prossima estate. Il volume racconta delle prime piste ricavate su campi da tennis al campo Cava per arrivare alla costruzione della Valascia, della sua prima tribuna, della copertura della pista. E poi la genesi che ha portato alla progettazione e costruzione della nuova casa dei biancoblù, la Gottardo Arena.

Una storia avvincente, ripercorsa non solo con immagini, foto e documenti inediti e originali, ma anche con i racconti di chi ha regalato emozioni sul ghiaccio e ha fatto della Valascia la pista di hockey più cult d’Europa. Pagine ricche di aneddoti e ricordi di giocatori dell’epoca e di oggi, e anche di avversari, allenatori, arbitri, membri dello staff. Senza dimenticare le coreografie della curva, le emozioni e l’ambiente unico che ci si augura possa essere replicato nella nuova arena. Un pezzo di storia che non è solo il racconto di un club e di una patinoire, ma uno spaccato di vita culturale e sportiva del nostro Cantone. Il libro «La Mitica e il suo domani» può essere riservato al prezzo speciale di sottoscrizione di 45 franchi invece di 50 invece sul sito www.fontanaedizioni.ch. Come detto, sarà poi disponibile in tutte le librerie e allo shop HCAP nei mesi di luglio-agosto.