No, la National League non si fermerà. Flagellato dalle quarantene - attualmente sono ferme Davos, Zugo, Lugano, Losanna e Ajoie, a cui si aggiungono tre arbitri - il massimo campionato elvetico non si prenderà una pausa. «A causa del programma già molto serrato e della pausa olimpica - si legge nel comunicato emesso dalla lega - un’interruzione del campionato non è all’ordine del giorno e non avrebbe senso, né sportivamente né economicamente».

Inoltre, poiché il calendario di questa stagione lascia poco spazio di manovra a causa della sosta olimpica e c’è il rischio di non riuscire a recuperare tutti i match rinviati, la classifica torna ad essere stabilita in base alla media punti per partite giocate. La National League sottolinea però che si sforzerà di giocare il maggior numero possibile di partite della regular season e, se possibile, di giocare tutte le serie di playoff best-of-7 (best of-3 pre-playoff). Le possibili date di sostituzione per le partite posticipate fin qui, in tal senso, sono attualmente in fase di revisione.