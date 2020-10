La National League proseguirà fino al 2 novembre, ossia fino alla pausa che era riservata alla Nazionale. E questo indipendentemente dal numero degli spettatori autorizzati ad accedere alle piste. Nel suo comunicato la Lega annuncia di attendere le decisioni del Consiglio federale attese per mercoledì prossimo prima di prendere eventuali nuove misure. Altre decisioni potrebbero esser prese durante il periodo che era stato riservato per la compagine rossocrociata. Questa pausa durerà al 2 al 9 novembre, mentre martedì 10 novembre ci sarebbe un turno di campionato. Ricordiamo che la Svizzera, guidata da Patrick Fischer, doveva andare a Krefeld per disputare la Deutschland Cup , ma ha preferito rinunciare al torneo a causa della situazione epidemiologica in Europa. I club erano oltretutto poco favorevoli a liberare i propri giocatori per vederli impegnati in seno alle varie selezioni nazionali.