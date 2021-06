Appena rientrato dai Mondiali di Riga, dove ha commentato le partite per la RSI, il direttore sportivo Paolo Duca si è subito rimesso al lavoro per il suo Ambrì Piotta. Lo abbiamo intervistato.

Partiamo proprio dalla Lettonia: che Mondiali sono stati?

«Da punto di vista sportivo, è stato un torneo sorprendente. Non mi aspettavo un livello così alto, invece ho visto tante belle partite, con un’intensità elevata. Significa che i giocatori e gli addetti ai lavori si sono abituati all’assenza del pubblico. L’anno scorso, quando anche in Svizzera si sono disputate le prime gare a porte chiuse, sembrava di assistere a degli allenamenti. Da allora ci si è adattati, anche se resta una cosa triste. È poi vero che a Riga non c’erano molte stelle della NHL, ma i giocatori presenti erano motivati a mettersi...