C’è chi, come Julien Vauclair, di derby ne ha giocati cento. E c’è invece chi, come Niklas Schlegel, ha vissuto per la prima volta le emozioni di una sfida come l’Ambrì Piotta. «Ma Julio non mi ha detto nulla prima della partita», afferma con un timido sorriso il portiere del Lugano. Arrivato a stagione in corso dal Berna, l’estremo difensore si è rivelato un colpo azzeccatissimo:...