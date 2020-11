A causa della pandemia da coronavirus, al termine di questa stagione non ci dovrebbero essere relegazioni nell’hockey amatoriale elvetico. La task force della Regio League si è fatta promotrice della proposta rivolgendosi al Comitato dello Sport Speranze e Amateur. La proposta concerne gli Attivi, le Leghe femminili, le Speranze e i Seniores. La promozione in una categoria superiore sarà possibile, sempre che i club rispondano ai criteri sportivi. Se dovessero esserci 13 club invece di 12, nella stagione successiva ci sarebbe una relegazione in più. Gli organi preposti dovranno ratificare le decisioni entro due settimane.