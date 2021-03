L’incontro di National League tra il Losanna ed il Bienne previsto questa sera è stato annullato a causa della messa in quarantena del club bernese. Non sarà rigiocato da qui al 5 aprile, data della fine della stagione regolare.

Il medico cantonale bernese non ha dunque tolto la quarantena preventiva in cui si trova il Bienne da venerdì sera. Quarantena che aveva già costretto il rinvio della partita contro il Ginevra.

Per questo motivo la classifica sarà stabilita in funzione della media punti per incontro (numero di punti totali divisi per il numero di partite giocate), e ciò in base a quanto deciso nell’Assemblea della Lega il 4 gennaio 2021.