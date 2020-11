Ultras ad Ambrì

Primo processo per i disordini scoppiati alla Valascia il 14 gennaio 2018 - Alla sbarra in Pretura penale tre tifosi dell’Hockey club Losanna: sono prevenuti colpevoli di sommossa per gli scontri avvenuti con i supporter dell’HCAP - I giovani respingono le accuse e chiedono pertanto di essere assolti - LE FOTO