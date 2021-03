Piange, la vecchia Valascia. Piange lacrime di tristezza. Nemmeno lei è stata in grado di fornire all’Ambrì Piotta l’energia per vincere il primo derby di questo campionato. Un derby che, in questa stagione, è sempre e solo bianconero. Ha provato, la vecchia Valascia, a dare un po’ di coraggio ai biancoblù. Che per un po’ ci hanno anche creduto. Ma non è bastato. Il Lugano ha fatto cinque su cinque, compiendo un altro importante passo verso la qualificazione diretta ai playoff. I leventinesi, invece, hanno incassato la quarta sconfitta consecutiva e il cammino verso i pre-playoff si complica ulteriormente.

Un film già visto

Ha vinto con merito, il Lugano. Alla vigilia della sfida Serge Pelletier chiedeva una prova offensiva più convincente rispetto al derby di domenica scorsa. Ed invece i bianconeri...