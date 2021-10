Al termine della sfida di sabato scorso alla Cornèr Arena, Michael Fora - visibilmente contrariato - non aveva utilizzato giri di parole: «Abbiamo fatto schifo per quaranta minuti». Una settimana più tardi il capitano biancoblù ha portato in pista tutta la rabbia accumulata in settimana: ha permesso all’Ambrì Piotta di vincere il terzo derby stagionale e - soprattutto - di interrompere la serie nera che durava da ormai otto partite. In mischia, con determinazione, il terzino a meno di due minuti dalla terza sirena ha infilato alle spalle di Leland Irving il disco che ha il peso di una liberazione.

Maggiore determinazione

L’Ambrì Piotta ha meritato i tre punti. In un derby ancora una volta molto combattuto, ma esteticamente molto meno bello e meno intenso rispetto ai due precedenti, ha fatto complessivamente...