Il coronavirus sconvolge definitivamente il finale di regular season in National League. Bienne e Berna dovranno infatti restare in quarantena, a seguito dei casi positivi emersi nelle ultime ore nei rispettivi spogliatoi. Di conseguenza sei sfide di campionato verranno definitivamente annullate, poiché non recuperabili entro l’inizio dei pre-playoff, fissato il 7 aprile. Nel dettaglio il Bienne - che conta tre contagi all’interno della squadra - non potrà sfidare il Rapperswil e l’Ambrì Piotta (giovedì). La stagione regolare degli Orsi - alla quarta quarantena e con quattro nuovi membri positivi al coronavirus - è invece già conclusa. Con i pre-playoff di fatto assicurati dal sistema della media punti, resosi necessario per determinare la classifica finale. Pestoni e compagni non disputeranno dunque le quattro sfide ancora in calendario, fermandosi a quota 48. A seguito dell’ennesimo confinamento, resta però da capire se i pre-playoff potranno effettivamente scattare il 7 aprile: club e lega sono in contatto con le autorità cantonali competenti.