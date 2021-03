Ulteriori decisioni in merito alla discussa riforma del massimo campionato di hockey verranno prese solo in estate. Lo ha comunicato il CdA della National League SA: «Nelle ultime settimane c’è stata un’appassionata discussione. In questo contesto, i responsabili non sono riusciti a illustrare in modo comprensibile le argomentazioni, a coordinare la comunicazione e a risolvere le proprie divergenze interne».

Nell’ambito della riunione del Cda della National League SA all’inizio della settimana, sono stati discussi gli eventi delle ultime settimane: «Tutte le parti interessate sono sempre concordi sul fatto che si debbano tempestivamente adottare misure per chiarire le questioni in sospeso e gettare le basi per il futuro».

Secondo la Lega, «è prevedibile che almeno le prossime due stagioni serviranno a ridurre al minimo i rischi e a garantire la ripresa economica (ad esempio, nessuna retrocessione fino alla fine del 2021-22)». I club vogliono «affrontare le questioni centrali della riforma senza alcuna fretta». Si dovranno discutere nuovamente in maniera approfondita temi quali il numero di licenze per giocatori stranieri per stagione e approcci risolutivi per gli stranieri con licenza svizzera. «I club dovranno pure chiarirsi sulle future opportunità e condizioni per un passaggio dalla Swiss League alla NL. Un elemento centrale a tal proposito è la concessione di una protezione degli investimenti ai club che negli ultimi anni abbiano investito e tuttora stiano investendo ingenti somme di denaro in nuove infrastrutture. È pertanto necessario trovare una soluzione equilibrata per la futura grandezza della Lega. È chiaro che, anche in futuro, l’appartenenza alla NL dovrà essere stabilita in base a criteri sia sportivi, sia economici. Non si pensa né a una lega completamente chiusa, né alla possibilità di fare acquisti puramente finanziari nella National League». Insieme a Swiss Ice Hockey, nel secondo trimestre del 2021 sarà lanciato il bando per i diritti dei media per le stagioni a partire dal 2022-23.

Il parere dei giocatori e il sondaggio online

I vertici della National League SA riconoscono l’Associazione dei giocatori (SIHPU) quale partner per il futuro sviluppo della Lega. Insieme alla SIHPU, è stato così costituito un gruppo di lavoro, incaricato tra l’altro di trovare soluzioni comuni per le riduzioni salariali richieste in relazione agli aiuti finanziari. «L’attuazione pratica delle direttive federali in materia di aiuti finanziari si rivela molto complessa. A tale riguardo la direzione della Lega, sostenuta da parlamentari, mira a un adeguamento delle condizioni generali. A medio termine, un elemento centrale sarà il fairplay finanziario». La Lega ha presentato una richiesta di consulenza alla segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO).

Tutte le parti in causa (giocatori, tifosi, sponsor, donatori, media) hanno la possibilità di esprimersi su vari temi rispondendo a un sondaggio online su www.survio.com/survey/d/nlsondaggio.

Ancora membro di Swiss Ice Hockey

La National League SA, di recente costituzione, continuerà a essere membro della SIHF e si impegnerà per la promozione dell’hockey su ghiaccio svizzero a tutti i livelli. Rimarrà così un membro attivo all’interno del dibattito strutturale in corso nell’hockey su ghiaccio svizzero e nei gruppi di lavoro di competenza. Nel quadro di un accordo di cooperazione tra la National League e Swiss Ice Hockey, i servizi da fornire congiuntamente e le compensazioni finanziarie saranno regolamentati in compartecipazione.

Promozione delle giovanili

Ogni club della National League dispone di strutture professionali per le squadre giovanili e già oggi investe molto nel futuro dell’hockey su ghiaccio svizzero. Tali investimenti dovranno essere mantenuti nei prossimi anni. Nell’ambito del progetto «Rafforzamento delle leghe giovanili», insieme alla Regio League si dovranno definire e attuare gli adeguamenti necessari. «I club della National League sono consapevoli della propria responsabilità per il reclutamento, la promozione e la formazione dello sport giovanile. Essi continueranno a fornire il loro contributo finanziario, in particolare per la Regio League, gli arbitri e le nazionali giovanili».

